В КоАП планируют добавить возможность «обнуления» нарушения ПДД
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на члена рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутата Госдумы Дмитрия Вяткина.
«Мы установили, что если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлечённое к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию», — сказал Вяткин.
По его словам, таким образом, следующее аналогичное нарушение не будет считаться повторным.
В конце мая Минюст России опубликовал для «повторного публичного обсуждения» проект нового КоАП. Из документа убрали увеличенные штрафы за превышение скорости.
В сентябре в министерстве заявили, что в ходе доработки нового проекта КоАП намерены сократить количество составов административных правонарушений и применение административного ареста.