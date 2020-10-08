В КоАП планируют добавить возможность «обнуления» нарушения ПДД

Текущая редакция проекта нового Кодекса об административных правонарушениях предусматривает возможность «обнуления» нарушения ПДД, которое было установлено камерами фото- и видеофиксации, после уплаты штрафа.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на члена рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутата Госдумы Дмитрия Вяткина.

«Мы установили, что если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлечённое к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию», — сказал Вяткин.

По его словам, таким образом, следующее аналогичное нарушение не будет считаться повторным.

В конце мая Минюст России опубликовал для «повторного публичного обсуждения» проект нового КоАП. Из документа убрали увеличенные штрафы за превышение скорости.

В сентябре в министерстве заявили, что в ходе доработки нового проекта КоАП намерены сократить количество составов административных правонарушений и применение административного ареста.