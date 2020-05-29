Из нового КоАП убрали увеличенные штрафы за превышение скорости

Минюст России опубликовал для «повторного публичного обсуждения» проект нового Кодекса об административной ответственности, наказания и сроки давности привлечения к административной ответственности увеличиваться не будут.

В конце января Минюст опубликовал новую редакцию КоАП, в которой предлагалось повысить штраф за превышение скорости.

Так, предложенной версией КоАП штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч увеличивался с 500 рублей до 3 тыс. рублей, за превышение на 40—60 км/ч предполагался штраф в размере 4 тыс. рублей, более чем на 60 км/ч — в размере 5 тыс. рублей или лишение прав.

«Действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены», — говорится в сообщении.

Там отметили, что в законопроекте принято решение сохранить размеры штрафов в пределах, «в целом не превышающих установленные в настоящее время КоАП».

Документ размещён на портале проектов нормативных актов.

В нём говорится, что за превышение скорости на 20-40 км/ч предполагается штраф в 500 рублей, за 40-60 км/ч — от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей, за превышение более чем на 60 км/ч — штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от четырёх до шести месяцев.

В конце февраля в Минюсте заявляли, что резкое увеличение штрафов за нарушения ПДД, которое было предложено в проекте нового КоАП, не соответствует запросам общества и в этой части проект будет пересмотрен.