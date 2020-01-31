В новом проекте КоАП предложили повысить штрафы за превышение скорости

Министерство юстиции России предложило ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения, в том чсле повысить штраф за превышение скорости. Об этом говорится в проекте нового КоАП.

Согласно проекту, штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч повышается с 500 рублей до 3 тыс. рублей.

За превышение скорости на 40—60 км/ч предлагается наказывать штрафом в размере 4 тыс. рублей вместо 1—1,5 тыс.

Повторное превышение на 40—60 км/ч грозит штрафом до 10 тыс. рублей или лишением прав на год.

Кроме того, ведомство предлагает повысить штрафы за отказ от медосвидетельствования с 30 тыс. до 40 тыс. рублей с лишением прав на два или три года.

В начале декабря 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает штрафовать водителей автомобилей за превышение скорости, если нарушение было зафиксировано камерами, измеряющими среднюю скорость машины на определённом участке дороге.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что Кодекс об административных правонарушениях уже не содержит понятие «средняя скорость».