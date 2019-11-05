Водители в Москве получили 20,6 млн постановлений о штрафах за нарушения ПДД с начала года

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Водители в Москве получили около 20,6 млн постановлений о назначении штрафов за нарушения правил дорожного движения в январе — сентябре 2019 года, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России по городу.
Водители в Москве получили 20,6 млн постановлений о штрафах за нарушения ПДД с начала года
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Больше всего штрафов (примерно 10,9 млн) касались превышения скоростного режима.

Наиболее часто постановления выносили по статье 12.9 КоАП, регулирующей превышение скорости на величину от 20 до 40 км/ч от установленного лимита. Она предусматривает штраф в размере 300 рублей.

В подавляющем большинстве водители предпочитали оплачивать штраф сразу после его получения. В таких случаях они имеют право на 50%-ную скидку.

«Необходимо отметить, что 14,6 млн постановлений было оплачено в размере половины от суммы назначенного штрафа в течение 20 дней с момента вынесения постановления», — заявили в пресс-службе управления.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с ФАН рассказал о возможных мерах по сокращению количества ДТП.

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