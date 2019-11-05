Водители в Москве получили 20,6 млн постановлений о штрафах за нарушения ПДД с начала года

Водители в Москве получили около 20,6 млн постановлений о назначении штрафов за нарушения правил дорожного движения в январе — сентябре 2019 года, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России по городу.

Больше всего штрафов (примерно 10,9 млн) касались превышения скоростного режима.

Наиболее часто постановления выносили по статье 12.9 КоАП, регулирующей превышение скорости на величину от 20 до 40 км/ч от установленного лимита. Она предусматривает штраф в размере 300 рублей.

В подавляющем большинстве водители предпочитали оплачивать штраф сразу после его получения. В таких случаях они имеют право на 50%-ную скидку.

«Необходимо отметить, что 14,6 млн постановлений было оплачено в размере половины от суммы назначенного штрафа в течение 20 дней с момента вынесения постановления», — заявили в пресс-службе управления.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с ФАН рассказал о возможных мерах по сокращению количества ДТП.