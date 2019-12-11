ГД одобрила проект о запрете штрафа за превышение средней скорости

Короткая ссылка
Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий штрафовать водителей автомобилей за превышение средней скорости на дорогах на основе данных камер на участках движения.
ГД одобрила проект о запрете штрафа за превышение средней скорости
  • РИА Новости

Как отмечает Интерфакс, в пояснительной записке к законопроекту указывается, что применение данных комплексов для наказания штрафом водителей больше некорректно, так как Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) уже не содержит понятие «средняя скорость».

Кроме того, по мнению авторов проекта, привлекать к административной ответственности следует на основании расчёта скорости, а не её зафиксированного превышения.

«Не является доказательством административного правонарушения фиксация превышения установленной скорости движения транспортного средства на участке проезжей части дороги на основании расчёта средней скорости движения транспортного средства на данном участке», — говорится в предлагаемых поправках в КоАП.

В конце октября газета «Известия» писала, что правительство считает законным штраф за превышение средней скорости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить