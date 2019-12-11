ГД одобрила проект о запрете штрафа за превышение средней скорости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий штрафовать водителей автомобилей за превышение средней скорости на дорогах на основе данных камер на участках движения.

Как отмечает Интерфакс, в пояснительной записке к законопроекту указывается, что применение данных комплексов для наказания штрафом водителей больше некорректно, так как Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) уже не содержит понятие «средняя скорость».

Кроме того, по мнению авторов проекта, привлекать к административной ответственности следует на основании расчёта скорости, а не её зафиксированного превышения.

«Не является доказательством административного правонарушения фиксация превышения установленной скорости движения транспортного средства на участке проезжей части дороги на основании расчёта средней скорости движения транспортного средства на данном участке», — говорится в предлагаемых поправках в КоАП.

В конце октября газета «Известия» писала, что правительство считает законным штраф за превышение средней скорости.