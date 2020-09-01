В Минюсте рассказали о ходе доработки проекта нового КоАП

Минюст России в ходе доработки проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) намерен сократить количество составов административных правонарушений и применение административного ареста.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства по итогам рабочего совещания, проведённого министром юстиции Константином Чуйченко.

В ведомстве сообщили, что «определены принципы сокращения количества составов административных правонарушений в новом КоАП».

Как пояснили в Минюсте, «это позволит устранить избыточное регулирование и более чётко структурировать будущий кодекс, чтобы он был понятен и правоприменителям, и организациям, и гражданам».

Также в проекте КоАП предлагается сократить с 73 до 55 количество составов административных правонарушений, за совершение которых может быть назначен административный арест. Отмечается, что в тех статьях КоАП, где административный арест исключат, будут предусмотрены обязательные работы на срок от 20 до 60 часов.

В конце мая Минюст России опубликовал для «повторного публичного обсуждения» проект нового КоАП, откуда убрали увеличенные штрафы за превышение скорости.