В Минюсте рассказали о ходе доработки проекта нового КоАП

Короткая ссылка
Минюст России в ходе доработки проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) намерен сократить количество составов административных правонарушений и применение административного ареста.
В Минюсте рассказали о ходе доработки проекта нового КоАП
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства по итогам рабочего совещания, проведённого министром юстиции Константином Чуйченко.

В ведомстве сообщили, что «определены принципы сокращения количества составов административных правонарушений в новом КоАП».

Как пояснили в Минюсте, «это позволит устранить избыточное регулирование и более чётко структурировать будущий кодекс, чтобы он был понятен и правоприменителям, и организациям, и гражданам».

Также в проекте КоАП предлагается сократить с 73 до 55 количество составов административных правонарушений, за совершение которых может быть назначен административный арест. Отмечается, что в тех статьях КоАП, где административный арест исключат, будут предусмотрены обязательные работы на срок от 20 до 60 часов.

В конце мая Минюст России опубликовал для «повторного публичного обсуждения» проект нового КоАП, откуда убрали увеличенные штрафы за превышение скорости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить