В Госдуме прокомментировали сообщения о поправках в ПДД

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Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков прокомментировал сообщение о том, что Минтранс и ГИБДД подготовили проект по внесению изменений в правила дорожного движения.
В Госдуме прокомментировали сообщения о поправках в ПДД
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что нежелательно вносить такое количество правок сразу.

«Водителей ставят перед фактом, приходится заучивать новые правила. На это требуется время», — пояснил он.

Как считает депутат, ПДД необходимо перевести в федеральный закон.

Лимит на тонировку автомобилей планируется уменьшить до 70%. Также есть блок поправок, которые относятся к средствам индивидуальной мобильности, к которым причисляются электросамокаты, моноколёса, сегвеи, скейтборды.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform дал советы по выбору автосервиса.

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