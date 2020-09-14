В Госдуме прокомментировали сообщения о поправках в ПДД
- РИА Новости
В беседе с URA.RU он выразил мнение, что нежелательно вносить такое количество правок сразу.
«Водителей ставят перед фактом, приходится заучивать новые правила. На это требуется время», — пояснил он.
Как считает депутат, ПДД необходимо перевести в федеральный закон.
Лимит на тонировку автомобилей планируется уменьшить до 70%. Также есть блок поправок, которые относятся к средствам индивидуальной мобильности, к которым причисляются электросамокаты, моноколёса, сегвеи, скейтборды.
Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform дал советы по выбору автосервиса.