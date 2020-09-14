В Госдуме прокомментировали сообщения о поправках в ПДД

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков прокомментировал сообщение о том, что Минтранс и ГИБДД подготовили проект по внесению изменений в правила дорожного движения.

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что нежелательно вносить такое количество правок сразу.

«Водителей ставят перед фактом, приходится заучивать новые правила. На это требуется время», — пояснил он.

Как считает депутат, ПДД необходимо перевести в федеральный закон.

Лимит на тонировку автомобилей планируется уменьшить до 70%. Также есть блок поправок, которые относятся к средствам индивидуальной мобильности, к которым причисляются электросамокаты, моноколёса, сегвеи, скейтборды.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform дал советы по выбору автосервиса.