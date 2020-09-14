СМИ: Минтранс и ГИБДД подготовили поправки в ПДД
- © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Отмечается, что лимит на тонировку автомобилей планируется уменьшить до 70%.
Теперь в автомобиле можно будет возить любую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, параметры которых не регулируются конкретным ГОСТ.
Также есть блок поправок, которые касаются средств индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скейтборды.
Ранее МВД России разработало новые правила для сдачи экзамена на водительские права.