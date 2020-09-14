СМИ: Минтранс и ГИБДД подготовили поправки в ПДД

Минтранс и ГИБДД подготовили проект по внесению изменений в правила дорожного движения, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что лимит на тонировку автомобилей планируется уменьшить до 70%.

Теперь в автомобиле можно будет возить любую аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки, параметры которых не регулируются конкретным ГОСТ.

Также есть блок поправок, которые касаются средств индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты, моноколеса, сегвеи, скейтборды.

Ранее МВД России разработало новые правила для сдачи экзамена на водительские права.