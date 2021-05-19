Эксперт оценил ситуацию с возможными изменениями правил езды на самокатах и велосипедах

Руководитель научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин оценил ситуацию с возможными изменениями правил езды на самокатах и велосипедах.

«Задача поправок — создать такие условия, которые были бы удобны всем участникам движения. Понятно, что к каждому самокатчику инспектора не поставишь. Более того, они ездят в парках, вне зоны действия Госавтоинспекции», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если человек имеет голову на плечах, то не будет ехать со скоростью 15 км/ч по пешеходным дорожкам, поскольку понимает, что в случае падения травмируется сильнее пешехода.

«Хотя есть отдельные категории неадекватных граждан», — добавил эксперт.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН предложил ввести ограничения только для мощных электросамокатов.