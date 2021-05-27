Опасно для жизни: водителей электросамокатов предложили обязать носить защитную амуницию

Водители электросамокатов всё чаще становятся виновниками дорожных происшествий, в которых тяжёлые травмы получают как посторонние лица, так и сами владельцы данных транспортных средств. В связи с этим руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил письмо (копия имеется в распоряжении RT) на имя главы Минтранса Виталия Савельева с предложением обязать граждан использовать защитную амуницию во время езды на электросамокатах.

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил обязать водителей электросамокатов использовать шлемы и иную защитную амуницию во время езды.

«Прошу Вас рассмотреть возможность регламентировать требования безопасности к эксплуатации электросамокатов, а именно обязать владельцев данных транспортных средств использовать защитные шлемы и амуницию (налокотники, наколенники) во время езды», — говорится в тексте обращения.

Общественный деятель отметил, что в последние годы электросамокаты стали массово популярными у россиян.

При этом отсутствие чётких требований безопасности и правил эксплуатации данных транспортных средств вызывает негативную реакцию у многих пешеходов и у автомобилистов.

Более того, сами владельцы электросамокатов нередко получают тяжёлые травмы, нуждаются в экстренной медицинской помощи в результате дорожных происшествий.

РИА Новости

© Илья Питалев

«Разные самокаты»

Эксперты не так однозначно отнеслись к инициативе, указывая, что электросамокаты имеют разные характеристики: одни являются маломощными средствами передвижения, мощность других соразмерна таким транспортным средствам, как мопеды.

«Речь должна идти не о том, что водители любых электросамокатов должны носить шлемы, а только мощных устройств, которые способны разгоняться свыше 20 км/ч», — сказал RT руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов.

По его словам, электросамокат с двигателем мощнее 250 Вт называть самокатом, в принципе, неправильно. С точки зрения законодательства это мопед, подчеркнул эксперт. Он отметил, что для управления мопедом есть свои правила и ограничения, включая использование шлема.

«Если же электросамокат маломощный, то подобные требования к управлению прогулочным устройством избыточны», — резюмировал Шкуматов.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, в свою очередь, отметил, что электросамокаты — это средства индивидуальной мобильности, с помощью которых люди могут быстрее перемещаться в нужную им точку.

«Это не средство повышенной опасности. К ним не должны применяться какие-то дополнительные ограничения в виде прав, защиты и всего остального. Люди берут электросамокат, чтобы доехать до автобуса или вообще избежать его. В небольших городах электросамокатами пользуются, чтобы не стоять в пробках. Это уменьшает нагрузку на дороги», — отметил он.

«Осторожно, электросамокат»

Использование электросамокатов опасно не только для самих водителей данных транспортных средств, но и для посторонних граждан. При этом виновники происшествий далеко не всегда готовы нести ответственность.

Так, в середине мая стало известно о том, что на северо-западе Москвы во время катания на электросамокате мужчина сбил восьмилетнюю девочку и скрылся с места происшествия. Ребёнку потребовалась помощь медиков, а полиция занялась выяснением личности правонарушителя.

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14 мая в Санкт-Петербурге двое молодых на взятом в аренду самокате сбили пешехода, а затем избили его. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело в отношении руководства компании, предоставляющей в аренду электросамокаты.

Вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго в беседе с RT отметил, что скорость электросамокатов представляет опасность для пешеходов, а столкновение с таким устройством равносильно столкновению с мотоциклом.

«Если водитель электросамоката причинит тяжкий вред здоровью или его действия повлекут смерть человека, при условии, что электросамокат признают транспортным средством, ему грозит ответственность в соответствии со ст. 264 Уголовного кодекса России», — отметил адвокат.

Данная статья предусматривает лишение свободы сроком до двух лет за причинение тяжкого вреда здоровью, в случае смерти потерпевшего — до пяти лет.

При этом даже если водитель самоката использует маломощное устройство и может считаться пешеходом, за несоблюдение правил дорожного движения ему всё равно может грозить административная ответственность.

За последний год в России не раз выступали с инициативами, связанными с необходимостью введения специальных правил движения для пользователей электросамокатов.

Так, в середине мая руководитель научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин, говоря о ситуации с возможными изменениями правил езды на самокатах и велосипедах, заявил, что задача возможных поправок в законодательство должна заключаться в создании таких условий, которые были бы удобны всем участникам движения.

В то же время в регионах пытаются самостоятельно решить данную проблему. Так, в начале года стало известно, что в Крыму ограничат движение электросамокатов и гироскутеров на набережных курортных городов.