В Москве мужчина на электросамокате сбил ребёнка и скрылся
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на прокуратуру Москвы.
По данным правоохранительных органов, 13 мая мужчина во время катания на электросамокате сбил восьмилетнюю девочку и скрылся с места происшествия.
Отец девочки обратился в полицию. Ребёнку потребовалась помощь медиков.
Организована доследственная проверка, в ходе которой полиция установит личность и местонахождение нарушителя.
Как ранее сообщало ФАН, в Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту падения с высоты подростка в заброшенном здании.