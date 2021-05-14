В Москве мужчина на электросамокате сбил ребёнка и скрылся

На северо-востоке Москвы мужчина на электросамокате сбил восьмилетнего ребёнка и скрылся.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на прокуратуру Москвы.

По данным правоохранительных органов, 13 мая мужчина во время катания на электросамокате сбил восьмилетнюю девочку и скрылся с места происшествия.

Отец девочки обратился в полицию. Ребёнку потребовалась помощь медиков.

Организована доследственная проверка, в ходе которой полиция установит личность и местонахождение нарушителя.

Как ранее сообщало ФАН, в Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту падения с высоты подростка в заброшенном здании.