В Сочи могут ограничить скорость движения на электросамокатах
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- АГН «Москва»
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Составители документа учли пожелания жителей, в том числе о снижении скорости движения. Предложено ограничить порог до 15—20 км/ч. Вопрос правил передвижения на электросамокатах будет вынесен на городскую комиссию по безопасности дорожного движения.
Ранее с предложением ограничить скорость движения электросамокатов выступил мэр Краснодара Евгений Первышов. Затем движение такого транспорта решили ограничить в Геленджике и Анапе.
«Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов поручил за неделю разработать правила использования электросамокатов в республике.