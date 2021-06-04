В Сочи могут ограничить скорость движения на электросамокатах

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В Сочи разработали документ, регламентирующий работу компаний по прокату электросамокатов в соответствии с федеральными и краевыми нормами. Он прошёл правовую экспертизу и получил согласования.
В Сочи могут ограничить скорость движения на электросамокатах
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Составители документа учли пожелания жителей, в том числе о снижении скорости движения. Предложено ограничить порог до 15—20 км/ч. Вопрос правил передвижения на электросамокатах будет вынесен на городскую комиссию по безопасности дорожного движения.

Ранее с предложением ограничить скорость движения электросамокатов выступил мэр Краснодара Евгений Первышов. Затем движение такого транспорта решили ограничить в Геленджике и Анапе.

«Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов поручил за неделю разработать правила использования электросамокатов в республике.

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