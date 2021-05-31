Минниханов дал поручение разработать правила использования электросамокатов

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил за неделю разработать правила использования электросамокатов в республике.
Минниханов дал поручение разработать правила использования электросамокатов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«В течение недели примите решение, каким образом эти самокаты эксплуатировать будем... Или скоростной режим, или ещё какие-то вещи. Должны быть места, где на них можно покататься... Вы видели, как они летают?» — сказал Рустам Минниханов, обратив внимание присутствующих, что уже есть случаи со смертельным исходом.

На этой неделе замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров заявил, что прорабатывается вопрос об ограничении доступа к электросамокатам для детей.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН предложил ввести ограничения только для мощных электросамокатов.

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