В Петербурге идут обыски в компаниях по аренде самокатов

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Следователи и сотрудники полиции проводят в Санкт-Петербурге обыски в компаниях по аренде электросамокатов после случаев наезда на людей. Об этом сообщается на сайте СК.
В Петербурге идут обыски в компаниях по аренде самокатов
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Проводится ряд обысков в кикшеринговых организациях Санкт-Петербурга, в частности WHOOSH, MOLNIA, BOLT, SCOOBEE, RED WHEELS, с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия, а также в целях установления скрывшегося мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребёнка», — говорится в сообщении.

Ранее в Петербурге возбудили несколько дел по факту наездов на электросамокатах на детей. В частности, инциденты произошли 1 и 2 июня в Колпинском, Невском и Московском районах.

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