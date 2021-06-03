В Петербурге идут обыски в компаниях по аренде самокатов

Следователи и сотрудники полиции проводят в Санкт-Петербурге обыски в компаниях по аренде электросамокатов после случаев наезда на людей. Об этом сообщается на сайте СК.

«Проводится ряд обысков в кикшеринговых организациях Санкт-Петербурга, в частности WHOOSH, MOLNIA, BOLT, SCOOBEE, RED WHEELS, с целью отыскания и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия, а также в целях установления скрывшегося мужчины, который в Невском районе города совершил наезд на ребёнка», — говорится в сообщении.

Ранее в Петербурге возбудили несколько дел по факту наездов на электросамокатах на детей. В частности, инциденты произошли 1 и 2 июня в Колпинском, Невском и Московском районах.