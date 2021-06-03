СК возбудил уголовное дело о новом столкновении с участием электросамоката в Санкт-Петербурге

СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту травмирования четырёхлетнего ребёнка. По данным следствия, мальчик пострадал в результате наезда на него молодого человека на электросамокате. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В комитете уточняют, что это не единственный подобный инцидент в городе: обстоятельства двух других происшествий, связанных с электросамокатами, выясняются.

По информации СК, инцидент произошёл вечером 1 июня в одном из парков Колпинского района Санкт-Петербурга.

Дело возбудили «по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»)».

Пострадавший мальчик в настоящее время находится в больнице.

Также следственными органами выясняются обстоятельства травмирования малолетней девочки и ещё одного четырёхлетнего ребёнка в Невском и Московском районах города.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил «истребовать все связанные с этими делами материалы из территориальных подразделений для дальнейшего расследования в аппарат ГСУ СК России по Санкт-Петербургу».