Автоюрист оценил ситуацию с электросамокатами в России

Автоюрист Лев Воропаев оценил ситуацию с электросамокатами в России.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что если управляющие самокатами должны будут иметь права, то категории самокатов, скорее всего, разделят.

«На сегодняшний момент верховный суд вообще указал, что лицо, которое едет на самокате, является пешеходом — без конкретизации, электросамокат или не электросамокат. Я думаю, что если будут конкретизировать, то самокатчиков этих, которые будут развивать большую скорость, приравняют к велосипедистам и заставят ездить по велодорожкам либо по первой полосе», — заявил эксперт.

По его словам, несовершеннолетние несут ответственность с 16 лет, а если электросамокаты приравняют к транспортным средствам, то дети не смогут самостоятельно ими управлять.

«Небезопасное это транспортное средство, порой они могут разогнаться и до 60 км/ч, даже и выше. При столкновении с любым препятствием может быть летальный исход», — отметил Воропаев.

Как добавил эксперт, нужно однозначно упорядочить этот вопрос и внести в закон ясность.

Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов поручил за неделю разработать правила использования электросамокатов в республике.