«Оформляются диппредставительствами»: в МИД разъяснили порядок выдачи загранпаспортов проживающим за рубежом россиянам

В МИД России заявили, что загранпаспорта для проживающих за рубежом россиян оформляются в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что никаких изменений в этом порядке не произошло. Она выступила с разъяснениями на фоне публикаций ряда СМИ, в которых утверждалось, что с 30 мая загранпаспорта якобы будут выдавать только на территории РФ. Захарова пояснила, что граждане страны, постоянно проживающие за границей, могут также оформить документ в МВД.

В МИД России заявили, что никаких изменений в существующем порядке оформления заграничных паспортов не произошло. Таким образом официальный представитель ведомства Мария Захарова отреагировала на ряд публикаций, появившихся в СМИ.

«Гражданам Российской Федерации, проживающим за пределами Российской Федерации, заграничные паспорта оформляются дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации в иностранных государствах, и никаких изменений данного порядка не произошло», — говорится в официальном комментарии Захаровой.

По её словам, появившиеся в СМИ сообщения о якобы изменении этого порядка не соответствуют действительности и «вызваны недостаточно внимательным изучением нового административного регламента МВД России по предоставлению государственной услуги по оформлению заграничных паспортов на территории Российской Федерации, вступающего в силу 30 мая».

Захарова уточнила, что новый административный регламент МВД позволяет гражданам, проживающим за рубежом и временно прибывшим на территорию Российской Федерации, обратиться за заменой заграничного паспорта в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России.

«При этом при наличии действительного заграничного паспорта не потребуется предварительно оформлять внутренний паспорт. Эта мера призвана обеспечить права наших граждан, проживающих за пределами Российской Федерации, и дать им возможность без задержки возвратиться в страну своего постоянного проживания», — пояснили в МИД.

Захарова отметила, что МИД России и российские консульские загранучреждения «в нынешних непростых обстоятельствах делают всё возможное для своевременного документирования сограждан заграничными паспортами».

Ранее ряд СМИ опубликовали информацию о вступающих в силу с 30 мая изменениях, согласно которым загранпаспорта гражданам РФ якобы начнут выдавать только на территории России. В этих публикациях содержалось толкование приказа МВД, в котором описан административный регламент процедуры получения загранпаспорта.

Среди прочего в приказе приводится «круг заявителей» на получение документа, речь идёт о гражданах, находящихся на территории РФ, и россиянах, проживающих за пределами страны.

Там говорится, что услугу оформления загранпаспорта может получить гражданин, «проживающий за пределами территории Российской Федерации, обратившийся на территории Российской Федерации с заявлением о выдаче паспорта в подразделение по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием Единого портала либо через многофункциональный центр».

Вместе с тем из комментария МИД следует, что вопросами выдачи загранпаспортов проживающим за границей гражданам занимаются дипломатические учреждения РФ, а приведённый порядок необходим лишь для удобства россиян, временно прибывших на территорию РФ из стран постоянного проживания.

Загранпаспорта, сертификаты вакцинированного и криптокабины

Ранее стало известно, что с апреля 2021 года на портале «Госуслуги» появилась возможность указать данные о загранпаспорте, чтобы внести эти сведения в электронный сертификат вакцинированного.

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Как пояснил замглавы Минцифры Олег Качанов, правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации формируются с тем, чтобы россияне могли использовать сертификаты с портала «Госуслуги» для поездок за границу.

По его словам, на портале было запущено автоматическое формирование сертификатов о вакцинации на английском языке. Качанов добавил, что автоматическая процедура транслитерации на портале согласована с Минздравом России и будет осуществляться в соответствии с правилами перевода МВД России, применяемыми при выпуске заграничного паспорта гражданина РФ.

Кроме того, осенью 2020 года в Москве появилась возможность оформить загранпаспорт без поддержки профильного сотрудника МВД, с применением криптокабины. С её помощью можно отсканировать отпечатки пальцев и все необходимые документы, а также сделать фотографию. Впоследствии данные отправляются на рассмотрение в систему управления МВД.

В конце апреля в мэрии Москвы рассказали, что новым способом оформления загранпаспорта воспользовались свыше 1 тыс. человек. К этому времени криптокабины были установлены в 14 городских центрах «Мои документы».