Около 26 тысяч россиян за рубежом запросили помощь властей России

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Глава Минкомсвязи России Максут Шадаев заявил, что порядка 26 тыс. россиян, находящихся в настоящий момент за границей, заполнили форму на едином портале госуслуг для возвращения на родину или получения необходимой помощи.
Около 26 тысяч россиян за рубежом запросили помощь властей России
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

Об этом министр заявил в интервью программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«26 тыс. людей... оставили о себе сведения для планирования вылета в Россию или для получения социальной помощи», — цитирует его ТАСС.

По словам главы ведомства, сведения, оставленные гражданами в этой электронной форме, проверяются автоматически. В частности, россияне указывают данные загранпаспорта, российского паспорта, места фактического проживания в России.

«Это значительно упрощает нам процесс планирования возврата и перечисления финансовой помощи», — подчеркнул Шадаев.

Ранее правительство России установило порядок оказания помощи россиянам, которые находятся в других странах и не могут вернуться на родину из-за пандемии.

4 апреля посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российские дипломаты собирают средства для помощи россиянам, которые не смогли вылететь на родину из-за мер, принятых в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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