Российские дипломаты собирают средства для застрявших в США россиян

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российские дипломаты собирают средства для помощи россиянам, которые не смогли вылететь на родину из-за мер, принятых в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Соответствующее заявление Антонова приводится на странице дипмиссии в Facebook.

«Вчера наши дипломаты выступили с инициативой по сбору средств в загранучреждении для поддержки граждан, оказавшихся в беде... Наши, пусть и не большие, денежные средства будут использованы для оплаты гостиницы и приобретения предметов первой необходимости наиболее нуждающимся соотечественникам», — отметил он.

Также посол добавил, что дипломаты активно консультируют граждан по поводу предоставляемой им Россией помощи.

Ранее правительство России установило порядок оказания помощи россиянам, которые находятся в других странах и не могут вернуться на родину из-за пандемии.

4 апреля Антонов рассказал, что в Соединённых Штатах остаются более 2 тыс. россиян, желающих вернуться на родину.