Российские дипломаты собирают средства для застрявших в США россиян
Соответствующее заявление Антонова приводится на странице дипмиссии в Facebook.
«Вчера наши дипломаты выступили с инициативой по сбору средств в загранучреждении для поддержки граждан, оказавшихся в беде... Наши, пусть и не большие, денежные средства будут использованы для оплаты гостиницы и приобретения предметов первой необходимости наиболее нуждающимся соотечественникам», — отметил он.
Также посол добавил, что дипломаты активно консультируют граждан по поводу предоставляемой им Россией помощи.
Ранее правительство России установило порядок оказания помощи россиянам, которые находятся в других странах и не могут вернуться на родину из-за пандемии.
4 апреля Антонов рассказал, что в Соединённых Штатах остаются более 2 тыс. россиян, желающих вернуться на родину.