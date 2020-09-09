Криптобиокабины появились в двух столичных центрах «Мои документы»

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С помощью криптобиокабин, появившихся в двух столичных центрах «Мои документы», можно оформить загранпаспорт без поддержки профильного сотрудника МВД.
Криптобиокабины появились в двух столичных центрах «Мои документы»
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Криптобиокабины расположены во флагманском центре госуслуг на Пресненской набережной, а также в центре Донского района.

В кабине можно будет отсканировать отпечатки пальцев и все необходимые документы, а также сделать фотографию. Все полученные данные отправляются на рассмотрение в систему управления МВД.

Как сообщала ранее «Вечерняя Москва», жители столицы более 6,5 млн раз оплатили услуги через городские онлайн-сервисы с начала 2020 года.

 

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