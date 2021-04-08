В Минздраве назвали необходимые для вакцинации документы

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что для вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

«Для граждан России нужны паспорт и полис ОМС», — цитирует РИА Новости Кузнецова.

Ранее замглавы Минцифры России Олег Качанов сообщил, что сертификат о вакцинации от коронавируса на портале госуслуг теперь можно получить на английском языке.

Он также отметил, что сертификат вакцинированного в формате QR-кода будет формироваться с указанием данных загранпаспорта, если пользователь оставил такую информацию в личном кабинете на портале госуслуг.