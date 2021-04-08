В Минздраве назвали необходимые для вакцинации документы

Короткая ссылка
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что для вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
В Минздраве назвали необходимые для вакцинации документы
  • РИА Новости

«Для граждан России нужны паспорт и полис ОМС», — цитирует РИА Новости Кузнецова.

Ранее замглавы Минцифры России Олег Качанов сообщил, что сертификат о вакцинации от коронавируса на портале госуслуг теперь можно получить на английском языке.

Он также отметил, что сертификат вакцинированного в формате QR-кода будет формироваться с указанием данных загранпаспорта, если пользователь оставил такую информацию в личном кабинете на портале госуслуг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить