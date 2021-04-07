Сертификат о вакцинации от коронавируса с сайта госуслуг привяжут к загранпаспорту
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«Нужно учитывать, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации ещё формируются с тем, чтобы россияне могли использовать сертификаты с портала госуслуг для поездок за границу», — подчеркнул Качанов.
В период тестирования нового сервиса в сертификате использовались только данные российского паспорта.
По завершении тестирования сертификаты автоматически будут обновлены, если пользователь укажет в профиле на портале данные загранпаспорта.
Отмечается, что формирование сертификатов о вакцинации на английском языке будет происходить в автоматическом режиме. Процедура согласована с Минздравом России и будет осуществляться в соответствии с правилами перевода МВД России, применяемыми при выпуске заграничного паспорта гражданина России.
31 марта глава Минцифры России Максут Шадаев заявил о запуске новой версии портала госуслуг в тестовом режиме. Старую версию портала планируется закрыть в третьем квартале 2021 года. По словам министра, на сайте проведена серьёзная техническая модернизация и выполнен переход на новую архитектуру, также будет изменено взаимодействие с пользователями.
Как сообщили в пресс-службе Минцифры, консультации пользователям бета-версии обновлённого портала Госуслуг даёт искусственный интеллект.