Сертификат о вакцинации от коронавируса с сайта госуслуг привяжут к загранпаспорту

Сертификат о вакцинации от коронавируса на портале госуслуг теперь можно получить на английском языке, сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов. Он также отметил, что сертификат вакцинированного в формате QR-кода будет формироваться с указанием данных загранпаспорта, если пользователь оставил эти данные в личном кабинете на портале госуслуг.

«Нужно учитывать, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации ещё формируются с тем, чтобы россияне могли использовать сертификаты с портала госуслуг для поездок за границу», — подчеркнул Качанов.

В период тестирования нового сервиса в сертификате использовались только данные российского паспорта.

По завершении тестирования сертификаты автоматически будут обновлены, если пользователь укажет в профиле на портале данные загранпаспорта.

Отмечается, что формирование сертификатов о вакцинации на английском языке будет происходить в автоматическом режиме. Процедура согласована с Минздравом России и будет осуществляться в соответствии с правилами перевода МВД России, применяемыми при выпуске заграничного паспорта гражданина России.

31 марта глава Минцифры России Максут Шадаев заявил о запуске новой версии портала госуслуг в тестовом режиме. Старую версию портала планируется закрыть в третьем квартале 2021 года. По словам министра, на сайте проведена серьёзная техническая модернизация и выполнен переход на новую архитектуру, также будет изменено взаимодействие с пользователями.

Как сообщили в пресс-службе Минцифры, консультации пользователям бета-версии обновлённого портала Госуслуг даёт искусственный интеллект.