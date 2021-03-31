Минцифры сообщило о запуске новой версии портала госуслуг

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил о запуске новой версии портала госуслуг в тестовом режиме. Старую версию портала планируется закрыть в третьем квартале 2021 года. Об этом Шадаев сказал в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Я хотел бы, Владимир Владимирович, вас проинформировать о том, что... мы открыли сегодня в тесте новую версию портала госуслуг. Все желающие могут с ней ознакомиться», — приводит его слова ТАСС.

Министр рассказал, что на сайте проведена серьёзная техническая модернизация и выполнен переход на новую архитектуру, также будет изменено взаимодействие с пользователями.

«Сейчас этот новый портал работает в параллель действующему порталу, я надеюсь, что вот сейчас мы отработаем технологии и в третьем квартале сможем старый портал закрыть и, соответственно, весь трафик будет отрабатываться у нас по-новому», — сказал Шадаев.

По его словам, новая версия сайта основана полностью на российском ПО.

Как сообщили в пресс-службе Минцифры, консультации пользователям бета-версии обновлённого портала Госуслуг даёт искусственный интеллект.

«Привычного поиска на «Госуслугах» теперь нет, он заменён на цифрового помощника робота Макса, который обучается прямо в процессе работы», — отметили в министерстве.

Ранее кабмин ввёл возможность получать результаты тестов на COVID-19 на «Госуслугах».