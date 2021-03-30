Кабмин утвердил возможность получать результаты тестов на COVID-19 на «Госуслугах»

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Результаты тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 будут доступны в личном кабинете пользователя на едином портале «Госуслуги». Соответствующее постановление, как сообщается на сайте правительства, утвердил российский премьер Михаил Мишустин.
Кабмин утвердил возможность получать результаты тестов на COVID-19 на «Госуслугах»
  • РИА Новости

Отмечается, что «информация будет передаваться по защищённым каналам от организаций, которые проводят тестирование, в специальный референс-центр Роспотребнадзора, после этого — в личный кабинет».

«При этом на мобильных устройствах сведения будут отображаться в виде QR-кода, что сделает их считывание более удобным», — говорится в сообщении.

В пресс-службе кабмина сообщили, что «документ также фиксирует, что в личный кабинет можно будет загрузить информацию о вакцинации для предъявления по месту требования».

«Чтобы воспользоваться новыми функциями, гражданин должен дать согласие на передачу сведений», — пояснили в пресс-службе.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.

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