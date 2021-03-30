Кабмин утвердил возможность получать результаты тестов на COVID-19 на «Госуслугах»

Результаты тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 будут доступны в личном кабинете пользователя на едином портале «Госуслуги». Соответствующее постановление, как сообщается на сайте правительства, утвердил российский премьер Михаил Мишустин.

Отмечается, что «информация будет передаваться по защищённым каналам от организаций, которые проводят тестирование, в специальный референс-центр Роспотребнадзора, после этого — в личный кабинет».

«При этом на мобильных устройствах сведения будут отображаться в виде QR-кода, что сделает их считывание более удобным», — говорится в сообщении.

В пресс-службе кабмина сообщили, что «документ также фиксирует, что в личный кабинет можно будет загрузить информацию о вакцинации для предъявления по месту требования».

«Чтобы воспользоваться новыми функциями, гражданин должен дать согласие на передачу сведений», — пояснили в пресс-службе.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.