Кабмин утвердил возможность получать результаты тестов на COVID-19 на «Госуслугах»
- РИА Новости
Отмечается, что «информация будет передаваться по защищённым каналам от организаций, которые проводят тестирование, в специальный референс-центр Роспотребнадзора, после этого — в личный кабинет».
«При этом на мобильных устройствах сведения будут отображаться в виде QR-кода, что сделает их считывание более удобным», — говорится в сообщении.
В пресс-службе кабмина сообщили, что «документ также фиксирует, что в личный кабинет можно будет загрузить информацию о вакцинации для предъявления по месту требования».
«Чтобы воспользоваться новыми функциями, гражданин должен дать согласие на передачу сведений», — пояснили в пресс-службе.
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