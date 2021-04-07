«Чтобы использовать для поездок за рубеж»: сертификат о вакцинации от COVID-19 можно будет привязать к загранпаспорту

В формируемый на портале «Госуслуг» сертификат о вакцинации от коронавируса можно будет внести данные загранпаспорта. Об этом сообщили в Минцифры, подчеркнув, что уже запущено автоматическое формирование документов на английском языке. По словам замглавы ведомства Олега Качанова, россияне смогут использовать такие сертификаты для поездок за границу. Вместе с тем в центре «Вектор» рассказали, что вакцина «ЭпиВакКорона» продемонстрировала свою эффективность против «британского» и «южноафриканского» штамма коронавируса. Кроме того, в ВОЗ выразили надежду, что все российские препараты от COVID-19 попадут в систему распространения организации.

На портале «Госуслуг» появилась возможность указать данные о загранпаспорте, чтобы эти сведения были занесены в электронный сертификат вакцинированного. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Качанов.

«Нужно учитывать, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации ещё формируются с тем, чтобы россияне могли использовать сертификаты с портала «Госуслуг» для поездок за границу», — заявил Качанов.

Он напомнил, что в период, когда происходило тестирование сервиса, использовались только данные паспорта гражданина РФ. При этом, если пользователь сервиса «Госуслуг» укажет данные загранпаспорта после завершения тестирования, то сертификат будет обновлён автоматически.

«Мы запустили на портале госуслуг автоматическое формирование сертификатов о вакцинации на английском языке. Автоматическая процедура транслитерации на портале согласована с Минздравом России и будет осуществляться в соответствии с правилами перевода МВД России, применяемыми при выпуске заграничного паспорта гражданина РФ», — подчеркнул замглавы Минцифры.

Сервис по выдаче сертификата о вакцинации заработал на портале «Госуслуг» со 2 января.

Статистика COVID-19

За последние сутки в России выявили 8294 новых случаев коронавируса. Были выписаны 9445 пациентов, 374 человека умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Таким образом в РФ четвёртый день подряд суточный прирост заболевших коронавирусом не превышает 9 тыс.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 4 606 162. Выздоровели 4 229 480 человек, скончались 101 480.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (1585), Санкт-Петербурге (705) и Московской области (570).

AFP

© Yuri KADOBNOV

По данным Роспотребнадзора, на данный момент выполнено свыше 122,3 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 249 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 491 тыс. человек.

Как считает главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков, в середине апреля в России может произойти рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Люди ещё не приобрели (иммунную прослойку) и не адаптировались ещё к вирусу после первого (всплеска заболеваемости). А повторный всплеск заболеваемости сейчас весной очень возможен, к сожалению», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В свою очередь, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что на данный момент уровень заболеваемости COVID-19 в РФ находится на плато, при этом в конце месяца можно ожидать снижения суточного числа заболевших при увеличении темпов вакцинации.

«Всё зависит от нескольких факторов. Первое и самое главное — будет ли изменчивость вируса. Если мы увидим, что новые штаммы, пришедшие в Россию, будут отличаться от предыдущих, если будут повторные случаи заболевания, то в этом случае прогноз негативный», — цитирует его РИА Новости.

В то же время представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что нельзя предсказать вероятность третьей волны COVID-19 в какой-либо из стран.

«Невозможно дать прогноз относительно того, когда вспышка COVID-19 в каждой стране достигнет пика, а также где и когда можно ожидать последующего возобновления случаев заболевания», — сказала она.

Вакцины

Представитель ВОЗ также выразила надежду, что российские вакцины будут включены в систему Всемирной организации здравоохранения.

Речь идёт об «ЭпиВакКороне», разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», препарате «КовиВак» от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН и первой в мире вакцине от COVID-19 «Спутник V», созданной специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Последняя из вышеперечисленных, согласно данным издания Financial Times, со следующей недели подвергнется проверке со стороны Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на соблюдение этических и научных стандартов.

«Не знаю, насколько это является неотъемлемой частью процесса регистрации. Если это какое-то экстраординарное, то, наверное, должны быть какие-то пояснения. Может быть, это касается всех вакцин. Я просто не знаю, поэтому не могу точно на это ответить», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов по поводу публикации FT.

Официальный представитель Кремля также переадресовал этот вопрос в Российский фонд прямых инвестиций.

«Я думаю, что лучше спросить у РФПИ, который находится в непосредственном контакте и которые принимали участие в подготовке всех необходимых документов, и данных, и информации, которая связана с процессом регистрации этой вакцины в ЕС», — пояснил он.

Ранее директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в Брюсселе не спешат допускать «Спутник V» на рынок Европейского союза, поскольку опасаются, что российская вакцина «может задвинуть» аналоги, продвигаемые евробюрократией.

Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения EMA 4 марта начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины.

Кроме того, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Александр Семёнов сообщил, что «ЭпиВакКорона» эффективна против «британского» и «южноафриканского» штамма SARS-CoV-2. По его словам, препарат будет защищать привившегося от заболевания как минимум год. Он также рассказал о результатах вакцинации лиц старше 60 лет.

«Мы понимаем, что применение вакцины вызывает образование эффективных антител в 94% случаев. И в любом случае это защищает от тяжёлого развития инфекции», — пояснил представитель центра «Вектор».