Москвичи оформили тысячу загранпаспортов с помощью криптобиокабины

Флагманский офис «Мои документы» Центрального округа Москвы выдал тысячный загранпаспорт с биометрическими данными через криптобиокабину.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Всего более 2,5 тыс. горожан уже подали заявление для изготовления документа таким способом.

С помощью криптобиометрической кабины происходит сбор и передача персональных данных в МВД. Получить же документ можно на приёме у специалистов по предоставлению госуслуг.

Всего криптобиокабины работают в 14 офисах госуслуг.

Как ранее сообщала НСН, в центрах «Мои документы» будет оказываться больше услуг по регистрации актов гражданского состояния.