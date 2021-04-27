Москвичи оформили тысячу загранпаспортов с помощью криптобиокабины
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Всего более 2,5 тыс. горожан уже подали заявление для изготовления документа таким способом.
С помощью криптобиометрической кабины происходит сбор и передача персональных данных в МВД. Получить же документ можно на приёме у специалистов по предоставлению госуслуг.
Всего криптобиокабины работают в 14 офисах госуслуг.
Как ранее сообщала НСН, в центрах «Мои документы» будет оказываться больше услуг по регистрации актов гражданского состояния.