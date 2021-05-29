В России изменится порядок выдачи загранпаспортов
Граждане России, проживающие за границей, теперь должны будут приехать в Россию для получения документа.
Отмечается, что от уплаты пошлины за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность освобождены лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. К примеру, если паспорт украли.
Для оформления документа нового образца необходимо сдать отпечатки пальцев.
Нововведения вступают в силу с 30 мая.
В апреле сообщалось, что москвичи оформили тысячу загранпаспортов с помощью криптобиокабины.