В России изменится порядок выдачи загранпаспортов

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В России изменятся правила выдачи заграничных паспортов для тех, кто проживает за рубежом. Об этом пишет «Парламентская газета».

Граждане России, проживающие за границей, теперь должны будут приехать в Россию для получения документа.

Отмечается, что от уплаты пошлины за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность освобождены лица, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. К примеру, если паспорт украли.

Для оформления документа нового образца необходимо сдать отпечатки пальцев.

Нововведения вступают в силу с 30 мая.

В апреле сообщалось, что москвичи оформили тысячу загранпаспортов с помощью криптобиокабины.

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