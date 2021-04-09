Приоритетные направления: какие вопросы обсудил Путин с правительством перед посланием Федеральному собранию

В преддверии послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заслушал доклады правительства о выполнении поручений 2019 и 2020 годов. Вице-премьеры РФ рассказали президенту о ситуации в социальной сфере, здравоохранении, системе высшего образования и науке. Кроме того, были рассмотрены вопросы развития строительства и способы привлечения инвестиций. Путин отметил необходимость решения проблем с детскими дошкольными учреждениями и медико-санитарной помощью населению, а также указал на недопустимость роста цен на жильё.

Президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам реализации посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов. Мероприятие проходило в режиме видеоконференции.

Глава государства призвал более «рачительно» расходовать средства на строительство детских садов и яслей. По его словам, в тендерах зачастую участвует только одна организация. В итоге очередь в данные учреждения дошкольного образования ликвидирована только в 28 регионах страны.

«За этим нужно внимательно посмотреть, и я попрошу правительство обратить на это внимание, взять под особый контроль и темпы ввода регионами дополнительных мест в детских садах, и порядок процедур, и стоимость», — сказал Путин.

В области первичной медико-санитарной помощи населению президент распорядился увеличить темпы открытия фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), врачебных амбулаторий и мобильных медицинских комплексов, а также обеспечить врачей, работающих в сельской местности и небольших населённых пунктах, служебным жильём.

Не осталась без внимания главы государства и жилищная политика. Путин отметил положительный эффект от снижения процентов по ипотеке, но выразил недоумение существенным ростом стоимости жилья. В среднем по РФ цены выросли на 12%, а в ряде регионов — на 20—30%. Проверкой этой ситуации займётся Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«В среднем по России цена выросла на 12%... Но надо посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС, посмотреть, что там происходит», — распорядился Путин.

При выполнении поручений в рамках посланий Федеральному собранию президент отметил важность системного подхода и преемственности идей.

«Если же практика, сама жизнь показывает, что эффект от предложенных решений ограничен, то тогда давайте поправим то, что мы делали до сих пор, сделаем механизмы работы более точными, более адресными, повысим отдачу от мероприятий, которые мы проводим, и тех средств, которые мы вкладываем в решение той или иной задачи», — призвал глава государства.

«Охват мерами поддержки»

Совещание с главами правительственного аппарата прошло в преддверии нового послания Федеральному собранию, которое состоится 21 апреля. Первой с докладом выступила вице-премьер России Татьяна Голикова, курирующая социальную сферу.

Зампредседателя правительства сообщила о выполнении поручения президента о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал в беззаявительном порядке, то есть на основании данных, полученных ПФР из государственных информационных систем.

По её словам, за время реализации программы маткапитал получили 11,1 млн семей, из них 7 млн направили эти средства на улучшение жилищных условий. Как пояснила Голикова, «тема жилья остаётся главной для наших российских семей».

Российская семья с детьми

РИА Новости

© Владимир Песня

Как и поручал глава государства, в России выросли выплаты в связи с рождением первого и второго ребёнка, а возраст начисления пособий увеличился до трёх лет, рассказала Голикова. Напомним, выплаты на третьего ребёнка и последующих детей в России софинансируются в регионах, где суммарный коэффициент рождаемости ниже двух, а также в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

«Благодаря этому охват мерами поддержки семей с первыми и вторыми детьми в возрасте до трёх лет возрос за 2020 год в 1,8 раза. В общей сложности выплаты на первого и второго ребёнка в размере прожиточного минимума в 2020 году получили практически 1,3 млн российских семей», — сказала вице-премьер.

Всего в 2020 году на поддержку таких семей было потрачено 132,7 млрд рублей. В текущем году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрены субсидии на сумму 159 млрд рублей.

Практически полностью (на 99%) выполнено поручение Путина по организации горячего питания в начальных классах школ. На сегодняшний день только 292 школы в 11 регионах не организовали горячее питание для детей, в основном это малокомплектные учреждения.

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Из-за пандемии определённые проблемы, по словам Голиковой, возникли с воссозданием системы яслей, хотя очередь удалось сократить почти на 12%. По итогам 2021 года доступность дошкольного образования должна составить 98%.

О положении дел в сфере высшего образования и цифровой экономике отчитался вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он заявил, что к 1 сентябрю 2021 года будут практически полностью реализованы поручения, озвученные Путиным в двух посланиях.

В частности, до нового учебного года по мере обновления будут внедрены в образовательный процесс новые стандарты, связанные с информационными технологиями, искусственным интеллектом и другими бурно развивающимися областями научно-технического прогресса.

Кроме того, сейчас на рассмотрении Госдумы находятся поправки, которые позволят студентам вузов с третьего курса формировать «гибкий образовательный маршрут», выбирая большее количество предметов на своё усмотрение. Чернышенко рассчитывает, что законопроект в скором времени будет одобрен депутатами.

Также вице-премьер доложил об увеличении количества бюджетных мест на очной форме обучения в вузах, об увеличении квот на медицинские специальности и отчитался о мероприятиях по импортозамещению программного обеспечения и микроэлектроники на объектах стратегической инфраструктуры РФ.

«Культура выполнения»

Одной из важных экономических тем, которая обсуждалась на совещании с президентом РФ, стали темпы строительства жилья. Несмотря на негативные последствия пандемии, в 2020 году девелоперы сдали более 82 млн кв. м, что на 0,2% превышает объём благополучного для рынка 2019 года.

В 2020 году количество разрешений на строительство выросло на 10% по сравнению с 2019 годом, а в I квартале 2021 года — на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В своём докладе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что такая динамика говорит об уверенности инвесторов в успешном развитии программы жилищного строительства.

Зампредседателя правительства пообещал, что власти совместно с Центральным банком до 1 июля представят новые предложения в сфере ипотеки. Также с помощью нового кредитного продукта в России будет поддержано индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Жилой микрорайон

РИА Новости

© Павел Бедняков

В своём докладе Хуснуллин не мог обойти стороной вопрос серьёзного роста цен на недвижимость. Увеличение стоимости жилья вице-премьер объяснил последствиями от снижения ипотечных ставок и пандемией коронавируса.

«Мы проанализировали каждый регион — где-то цена даже упала, где-то выросла. Суммарно по стране рост цен составил около 12%. На стоимость повлияла как ипотека, так и, безусловно, пандемия, потому что в двух регионах, Москве и Московской области, стройка вообще останавливалась, в ряде регионов были определённые ограничения», — пояснил Хуснуллин.

Ситуацию в строительной сфере затронул в своём докладе и первый вице-премьер Андрей Белоусов. Правда, он говорил о промышленном строительстве. По мнению Белоусова, в России действуют избыточные требования к сооружению заводов и предприятий. В результате на строительство типового аммиачного завода в РФ уходит 52 месяца, а в ЕС — 36 месяцев.

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С точки зрения Белоусова, кардинальное сокращение сроков и стоимости промышленного строительства должно стать одним из основных драйверов притока инвестиций в российскую экономику. Увеличение капиталовложений в РФ также прописано в предыдущих посланиях президента.

«Задача — сократить уже к 2024 году сроки строительства промышленных объектов не менее чем на 20% и издержки инвесторов — не менее чем на 10%», — сказал Белоусов.

По подсчётам правительства, в 2020 году инвестиции в отечественную экономику сократились на 1,4%, однако, как пояснил первый зампредседателя правительства, «это примерно вдвое меньше, чем ожидалось ещё осенью». В последнем квартале прошлого года объёмы вложений в РФ уже превысили показатель последних трёх месяцев 2019 года.

«В текущем году прогнозируется увеличение инвестиций на 3,1%, а начиная с 2022 года необходимо добиться выхода на траекторию роста инвестиций на 5—6% в год. Под эту задачу выстраивается система стимулирования инвестиционной активности», — подчеркнул Белоусов.

В беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман заявил, что строительной сфере не зря уделяется такое большое внимание. По мнению эксперта, ускоренное сооружение промышленных объектов действительно позволит привлекать больше инвестиций, а высокие темпы жилищного строительства являются «ответом на запрос населения в улучшении жилищных условий».

«Советский жилой фонд, которым многие пользуются, постепенно приходит в упадок. Однако Путин справедливо указал на недопустимость такого мощного скачка цен, потому что он фактически перекрывает для граждан преимущества от льготной ипотеки и снижения ставок. Кроме того, рост цен на недвижимость сильно превышает уровень инфляции и индексации зарплат», — пояснил Фельдман.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

© government.ru

Однако в целом, как считает эксперт, работа исполнительной власти позволила не допустить глубокого падения экономики в период пандемии.

«Понятно, что нельзя требовать выполнения всех задач, которые были на момент предыдущих посланий, когда и нефть стоила дороже, и коронавируса ещё не было. В тех реалиях, в которых оказалась страна, правительство справилось на твёрдую четвёрку с плюсом. Но фундаментальные проблемы, о которых говорит президент, по-прежнему стоят на повестке дня, и их всё равно придётся решать», — подчеркнул Фельдман.

Схожей точки зрения придерживается директор Центра политической информации Алексей Мухин. В разговоре с RT он напомнил, что на правительство Мишустина возлагались задачи по ускорению роста экономики, но эти планы пришлось пересмотреть из-за пандемии.

«Сейчас, как я понимаю, ключевые приоритетные направления, над которыми будут работать правительство и президент, — это социалка, повышение качества жизни и улучшение эффективности работы региональных властей», — прогнозирует Мухин.