Президент России Владимир Путин призвал ФАС обратить внимание на рост цен на жильё в стране. В частности, он отметил динамику в Северной Осетии, где наблюдался рост до 30%.

Снижение ставки ипотеки сыграло заметную роль, рассказал глава государства во время совещания по вопросам реализации посланий президента Федеральному собранию 2019 и 2020 годов.

Комментируя доклад вице-премьера Марата Хуснуллина, он напомнил о проблеме роста цены на недвижимость.

«Но это не просто рост цены, а такой существенный рост», — сказал президент.

Так, в среднем по России цена выросла на 12%, а наибольшая динамика в Северной Осетии — 30%, отметил Путин.

«В Орловской области — на 19,7%, в Адыгее — на 19,3%, в Амурской — 18,6%, в Рязанской области — на 17,6%», — приводит его слова РИА Новости. По словам российского лидера, понятно, когда это происходит на Дальнем Востоке, «но в европейской-то части — 30—20%».

В связи с этим Путин заявил о необходимости создания дополнительного предложения на рынке жилищного строительства.

«Но надо посмотреть на эту проблему и с точки зрения ФАС, посмотреть, что там происходит», — подчеркнул он.

В январе газета «Известия» писала, что первичное жильё в России в IV квартале 2020 года выросло в цене на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В октябре программа льготной ипотеки под 6,5% годовых была продлена до 1 июля 2021 года.

Путин также отмечал, что если цены на жильё будут расти, то значительная часть усилий в рамках программы льготной ипотеки может свестись к нулю.