Матвиенко заявила об особой значимости послания Путина парламенту

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в настоящее время будет иметь особое значение.

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, это будет послание «нового времени», которое сформулирует новую систему координат.

Также Матвиенко выразила уверенность, что в послании будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения.

Она подчеркнула, что послание президента является важнейшим политическим и общественным событием.

«В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение», — сказала она.

Ранее в Кремле сообщили, что оглашение послания Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля в очном режиме.