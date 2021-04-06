Матвиенко заявила об особой значимости послания Путина парламенту

Короткая ссылка
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в настоящее время будет иметь особое значение.
Матвиенко заявила об особой значимости послания Путина парламенту
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, это будет послание «нового времени», которое сформулирует новую систему координат.

Также Матвиенко выразила уверенность, что в послании будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения.

Она подчеркнула, что послание президента является важнейшим политическим и общественным событием.

«В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение», — сказала она.

Ранее в Кремле сообщили, что оглашение послания Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля в очном режиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить