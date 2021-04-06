Матвиенко заявила об особой значимости послания Путина парламенту
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По её словам, это будет послание «нового времени», которое сформулирует новую систему координат.
Также Матвиенко выразила уверенность, что в послании будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения.
Она подчеркнула, что послание президента является важнейшим политическим и общественным событием.
«В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение», — сказала она.
Ранее в Кремле сообщили, что оглашение послания Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля в очном режиме.