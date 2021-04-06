Песков заявил о проработке состава участников послания Федеральному собранию

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Речи о полном карантине парламентариев перед посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое будет оглашено очно, не идёт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил о проработке состава участников послания Федеральному собранию
  • РИА Новости

«Разумеется, о полном карантине здесь речи не идёт, всё-таки речь идёт о Федеральном собрании России. Какой будет состав, сейчас прорабатывается, опять же, во взаимодействии с санитарными властями. Но в любом случае послание будет оглашено очно», — сказал Песков.

Ранее в Кремле сообщили, что оглашение послания Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля в очном режиме.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что послание президента Федеральному собранию в настоящее время будет иметь особое значение.

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