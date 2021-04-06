Песков заявил о проработке состава участников послания Федеральному собранию
- РИА Новости
«Разумеется, о полном карантине здесь речи не идёт, всё-таки речь идёт о Федеральном собрании России. Какой будет состав, сейчас прорабатывается, опять же, во взаимодействии с санитарными властями. Но в любом случае послание будет оглашено очно», — сказал Песков.
Ранее в Кремле сообщили, что оглашение послания Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля в очном режиме.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что послание президента Федеральному собранию в настоящее время будет иметь особое значение.