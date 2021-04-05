«Будет очным»: послание Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля

Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию в среду, 21 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин обратится к парламенту в 17-й раз. При этом в Кремле не стали раскрывать темы предстоящего обращения. Предыдущее послание состоялось 15 января 2020 года, тогда президент уделил внимание вопросам демографии, здравоохранения и поддержки молодых семей, а также внёс на обсуждение ряд конституционных поправок.

Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию в среду, 21 апреля. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент огласит послание Федеральному собранию 21 апреля», — подтвердил он.

Песков уточнил, что место проведения мероприятия будет объявлено позже, когда начнётся аккредитация для журналистов. Он не стал раскрывать темы предстоящего послания.

«Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем делать этого сейчас», — приводит его слова ТАСС.

Вместе с тем Песков уточнил, что мероприятие пройдёт полностью в очном режиме.

«Послание будет очным. Остальные детали сейчас прорабатываются», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных ограничениях на фоне пандемии коронавируса.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Дума предложит перенести ежегодный отчёт правительства на 12 мая, поскольку в ранее намеченную дату состоится послание президента.

«Мы не будем отодвигать далеко дату отчёта правительства и предложим вынести его на пленарное заседание 12 мая, чтобы обсуждение состоялось сразу, как депутаты вернутся из своих избирательных округов», — написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, Владимир Путин раз в год обращается к парламенту с посланием об основных направлениях внутренней и внешней политики и положении дел в стране. Ежегодное послание главы государства к Федеральному собранию предусмотрено ст. 84 Конституции РФ.

Традиционно на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, общественные деятели и представители крупнейших СМИ.

В 2021 году Владимир Путин выступит с обращением к парламенту в 17-й раз.

Рекорд по продолжительности выступления — 1 час 57 минут — был установлен в 2018 году, когда Владимир Путин произносил речь в Центральном манеже. В 2019 году Владимир Путин выступал перед собравшимися в Гостином Дворе на протяжении 1 часа 27 минут.

Послание Федеральному собранию 2020 года

Предыдущее послание состоялось 15 января 2020 года и продолжалось 1 час 10 минут. Президент уделил внимание вопросам демографии, здравоохранения и поддержки молодых семей, а также внёс на обсуждение ряд конституционных поправок.

Так, Путин назвал сложной демографическую ситуацию в России, напомнив, что семьи сейчас создаёт малочисленное поколение родившихся в начале 1990-х годов, и призвал обеспечить рост численности населения страны. Глава государства также перечислил трудности, с которыми сталкиваются молодые родители, и объявил о решении ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет. Кроме того, он отметил, что эффективной мерой по улучшению демографической ситуации должно стать увеличение материнского капитала.

Помимо этого, Владимир Путин выступил с предложением закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий и норму о том, что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума.

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Кроме того, Путин предложил включить в Конституцию требование к лицам, претендующим на президентское кресло: они должны проживать в России не менее 25 лет и не иметь иностранного гражданства. По всему пакету конституционных поправок российский лидер предложил провести голосование граждан.

Общероссийское голосование по внесению поправок в основной закон проходило в течение недели — с 25 июня по 1 июля 2020 года. За изменения высказались 77,92% голосовавших. При этом против поправок к Конституции выступили 21,27%.

Поправки в Конституцию России вступили в силу 4 июля.

Говоря о внешней политике в ходе предыдущего послания Федеральному собранию, Путин заявил, что ядерные державы должны выработать новые подходы к обеспечению стабильности.

«Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом всех могу заверить: наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объёме. Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот, другим ведущим государствам мира ещё только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия», — подчеркнул президент.

Он отметил, что обороноспособность страны обеспечена на десятилетие вперёд, при этом Москва открыта для сотрудничества со всеми партнёрами.