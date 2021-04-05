Госдума предложит перенести ежегодный отчёт правительства на 12 мая
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«Мы не будем отодвигать далеко дату отчёта правительства и предложим вынести его на пленарное заседание 12 мая, чтобы обсуждение состоялось сразу, как депутаты вернутся из своих избирательных округов», — написал он в своём Telegram-канале.
Володин уточнил, что этот вопрос будет решён с фракциями на совете Государственной думы.
Пресс-секретарь российского премьера Борис Беляков ранее сообщил РИА Новости, что кабмин обратится к парламенту с просьбой о переносе отчёта на более позднюю дату.
Ранее стало известно, что послание Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля.
При этом в феврале глава КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что премьер-министр России Михаил Мишустин выступит в Госдуме с отчётом о работе правительства 21 апреля.