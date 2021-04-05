Госдума предложит перенести ежегодный отчёт правительства на 12 мая

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Госдума предложит перенести ежегодный отчёт правительства на 12 мая, поскольку в ранее намеченную дату, 21 апреля, состоится послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Госдума предложит перенести ежегодный отчёт правительства на 12 мая
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Мы не будем отодвигать далеко дату отчёта правительства и предложим вынести его на пленарное заседание 12 мая, чтобы обсуждение состоялось сразу, как депутаты вернутся из своих избирательных округов», — написал он в своём Telegram-канале.

Володин уточнил, что этот вопрос будет решён с фракциями на совете Государственной думы.

Пресс-секретарь российского премьера Борис Беляков ранее сообщил РИА Новости, что кабмин обратится к парламенту с просьбой о переносе отчёта на более позднюю дату.

Ранее стало известно, что послание Путина Федеральному собранию состоится 21 апреля.

При этом в феврале глава КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что премьер-министр России Михаил Мишустин выступит в Госдуме с отчётом о работе правительства 21 апреля.

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