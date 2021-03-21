«Результат укрепления России изнутри»: Путин назвал историческим событием воссоединение Крыма с РФ

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Роман Шимаев
Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией — историческое событие, которое стало результатом укрепления государства изнутри. Такое мнение высказал президент Владимир Путин. Глава государства также отметил, что в конце 1990-х годов Россия подошла «к очень опасной черте», но благодаря терпению и мужеству граждан страна сумела преодолеть все трудности. По мнению Путина, главной вехой последних 20 лет стало восстановление России как единого централизованного государства.
«Результат укрепления России изнутри»: Путин назвал историческим событием воссоединение Крыма с РФ
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Президент России Владимир Путин назвал «очень ярким» событием возвращение Крыма и Севастополя «в родную гавань», то есть в состав Российской Федерации. Об этом глава государства заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Это, конечно, яркое очень событие. Историческое, без всякого преувеличения, событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри», — сказал Путин.

18 марта Владимир Путин посетил концерт в спорткомплексе «Лужники», посвящённый седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Президент подчеркнул, что страна готова жить в новых геополитических условиях, а россияне продолжают относиться к населению стран-соседей как к братским народам.

«Мы никогда не согласимся только с одним — чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой России. Надеюсь, это будет услышано», — говорил Путин.

Кроме того, глава государства в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма поручил обеспечить кардинальный рост частных инвестиций в этот регион — объём средств в следующие четыре года должен превысить 1 трлн рублей.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

О тех событиях в интервью журналисту Антону Красовскому в передаче «Антонимы» рассказала депутат Госдумы Наталья Поклонская. По её словам, ещё в 2013 году факт воссоединения Крыма с Россией казался «фантастическим и невозможным» вариантом развития событий, но на Украине произошёл раскол — на украиноязычное население и русскоязычное население.

«Так вот, на территории полуострова, где 2,5 млн человек проживали на тот момент, украинской государственности не стало не потому, что мы от неё отказались, а потому, что Киев отключил нас от всего», — сказала она.

По её словам, на территории Крымского полуострова перестали работать административные организации.

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«Административные здания не работали вообще — административные все организации, которые должны были заниматься выплатой пенсий, заработных плат, обеспечивать правопорядок на территории Крыма. Нас просто тупо взяли и отключили даже от единой системы регистрации преступлений», — пояснила Поклонская.

«Россия восстановилась как единое централизованное государство»

 

Помимо этого, Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» напомнил, что в конце 1990-х годов Россия подошла «к очень опасной черте», за которой страну могло «ожидать всё, что угодно».

«Но мы, благодаря терпению, мужеству нашего народа — я говорю это без всяких преувеличений — именно огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой террористической угрозой, в том числе на Северном Кавказе, мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить её экономику», — заявил президент России.

Глава государства подчеркнул, что текущие экономические показатели значительно отличаются от тех, что наблюдались 20 лет назад.

«И вот это, пожалуй, самое главное, что было сделано — имею в виду восстановление и социальной сферы, и доходов, и благополучия граждан», — заметил он.

При этом самым значительным событием прошедших лет Владимир Путин назвал восстановление России как единого централизованного государства.

«Главная веха — это собирание, восстановление России как единого централизованного государства», — добавил российский лидер.

В феврале президент провёл закрытую встречу с главными редакторами российских СМИ. В ходе беседе он также напомнил, что страна прошла тяжёлые испытания на рубеже веков. При этом, по его словам, Россия до сих пор не достигла своего пика и находится в процессе развития: «Мы на марше, на марше развития».

Путин подчеркнул, что для разрешения проблем в РФ нужно набраться терпения и работать, указав, что власть должна действовать «не спорадически, а исходя из здравого смысла и экономической целесообразности».

«Постепенно, постепенно всё будем делать. Делаем. Понятно, вы понимаете, люди смотрят, оценивают, точнее, свою жизнь не по тому, что было вчера или десять лет назад, а по тому, что хочется, чтобы было завтра. От этого никуда не деться. Власть должна понимать это, а, понимая это, конечно, ускорять темпы развития», — говорил президент.

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