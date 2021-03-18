Путин поручил обеспечить рост частных инвестиций в Крыму
- РИА Новости
Об этом, как передаёт РИА Новости, Путин сказал в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма
«Их объём за предстоящие четыре года, за 2022—2025 годы, в Крыму и Севастополе должен превысить 1 трлн рублей», — сказал глава государства.
По его словам, эта амбициозная задача потребует слаженных действий федеральных, региональных и муниципальных властей.
Также Путин пообещал сделать всё для стабильности и безопасности в Крыму.
Кроме того, президент поручил увеличить турпоток в Крым до 10 млн ежегодно к 2025 году.