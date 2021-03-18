Путин поручил обеспечить рост частных инвестиций в Крыму

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить существенный кардинальный рост частных инвестиций в Крыму в ближайшие годы.
Путин поручил обеспечить рост частных инвестиций в Крыму
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт РИА Новости, Путин сказал в ходе совещания по социально-экономическому развитию Крыма

«Их объём за предстоящие четыре года, за 2022—2025 годы, в Крыму и Севастополе должен превысить 1 трлн рублей», — сказал глава государства.

По его словам, эта амбициозная задача потребует слаженных действий федеральных, региональных и муниципальных властей.

Также Путин пообещал сделать всё для стабильности и безопасности в Крыму.

Кроме того, президент поручил увеличить турпоток в Крым до 10 млн ежегодно к 2025 году.

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