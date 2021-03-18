Путин пообещал сделать всё для стабильности и безопасности в Крыму

Россия сделает всё возможное для обеспечения стабильности и безопасности в Крыму, пообещал во время телемоста о строительстве и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения на полуострове российский лидер Владимир Путин.

«Мы делаем и сделаем всё для обеспечения в Крыму стабильности и безопасности, для дальнейшего комплексного развития транспорта, энергетики, всей инфраструктуры, будем поддерживать промышленные и аграрные предприятия, малый и средний бизнес, туризм, создавать условия для притока инвестиций», — сказал глава государства.

Он отметил, что жители региона должны иметь возможности для получения качественного образования, медицинских услуг и достойной работы, чтобы «на годы вперёд уверенно строить свои жизненные планы».

Ранее Путин заявил, что работа по развитию Крыма ведётся постоянно и системно.