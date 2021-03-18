Путин заявил о постоянной и системной работе по развитию Крыма

Российский президент Владимир Путин отметил, что работа по развитию экономики, социальной сферы и транспортной инфраструктуры Крыма ведётся постоянно и системно.

В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя Путин отметил, что с момента воссоединения Крыма с Россией было «сделано немало» для развития экономики, социальной сферы, транспортной инфраструктуры и сохранения историко-культурного наследия региона.

«Работа идёт постоянно, системно и по всем ключевым направлениям. Но и сделать ещё больше, конечно, нам всем ещё предстоит», — сказал он.

Глава государства напомнил, что за предыдущие десятилетия в Крыму накопились проблемы, которые до этого «фактически не решались» и «находились в загоне», сейчас необходимо «быстрее навёрстывать время» и создавать комфортные условия для жизни и отдыха.

«Вы сами хорошо знаете, сколько всего ещё нужно построить, отреставрировать, привести в порядок... Это касается и водоснабжения, и в целом изношенной, ветхой инфраструктуры. Ничего не вкладывалось десятилетиями, только выкачивали отсюда ресурсы», — подчеркнул Путин.

Он призвал «постепенно и уверенно» развивать регион, расширяя возможности в медицине и образовании, привлекая инвесторов и создавая новые рабочие места.

Путин также поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

В конце февраля правительство России продлило федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года.