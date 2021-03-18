Путин поздравил с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией

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RT
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила по видеосвязи, поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией.
Путин поздравил с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией
  • © РИА Новости

«Я очень рад всех вас приветствовать и, конечно, поздравить с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник для всех нас, для всей нашей страны — большой, огромной России», — заявил Путин.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о перспективах Крыма как центра истории культур народов юга России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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