Путин поздравил с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией
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«Я очень рад всех вас приветствовать и, конечно, поздравить с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник для всех нас, для всей нашей страны — большой, огромной России», — заявил Путин.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о перспективах Крыма как центра истории культур народов юга России.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.