Путин поздравил с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила по видеосвязи, поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

«Я очень рад всех вас приветствовать и, конечно, поздравить с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник для всех нас, для всей нашей страны — большой, огромной России», — заявил Путин.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о перспективах Крыма как центра истории культур народов юга России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.