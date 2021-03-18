Матвиенко рассказала о перспективах Крыма как центра истории культур народов юга России

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала о перспективах Крыма как центра истории культур народов юга России.
Матвиенко рассказала о перспективах Крыма как центра истории культур народов юга России
  • РИА Новости

«Крым располагает всеми возможностями, чтобы стать одним из культурных центров современной России. И в первую очередь — центром истории культур народов юга нашей страны. Работы здесь непочатый край для историков, археологов, сотрудников музеев, других специалистов. Наверное, понадобится помощь и волонтёров», — говорится в колонке Матвиенко для «Парламентской газеты».

Как считает спикер Совфеда, создание такого центра поспособствует притоку на полуостров туристов не только в курортный сезон, но и практически круглый год.

Матвиенко также отметила хорошие возможности для развития в Крыму науки и инновационных производств, создания научных и образовательных кластеров.

«Думаю, совершенно очевидно, что замечательный климат, хорошая экология, которыми славится Крым, являются дополнительным фактором для формирования на полуострове экологически безопасной высокоинтеллектуальной среды по современному типу», — считает спикер.

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» рассказала, что происходило в Крыму после событий на Майдане.

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