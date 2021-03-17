Поклонская рассказала, что происходило в Крыму после «майдана»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» рассказала, что происходило в Крыму после событий на Майдане.

«Украина раскололась на две части: на русскоязычное население и украиноязычное население. Её специально раскололи. Так вот, на территории полуострова, где 2,5 млн человек проживали на тот момент, украинской государственности не стало не потому, что мы от неё отказались, а потому, что Киев отключил нас от всего», — сказала она.

Так, по её словам, перестали работать административные организации.

«Административные здания не работали вообще — административные все организации, которые должны были заниматься выплатой пенсий, заработных плат, обеспечивать правопорядок на территории Крыма. Нас просто тупо взяли даже отключили от единой системы регистрации преступлений», — отметила Поклонская.

22 февраля 2014 года на Украине произошёл государственный переворот. Верховная рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, изменила Конституцию и назначила внеочередные президентские выборы, по итогам которых новым президентом Украины стал Пётр Порошенко.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 95% участников высказались за воссоединение с Россией. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма обсуждению не подлежит.