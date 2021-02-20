Правительство утвердило продление целевой программы развития Крыма

Правительство России продлило федеральную целевую программу (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года.

Об этом, как передаёт ТАСС, сообщили в Минэкономразвития.

«По поручению президента (России Владимира Путина. — RT) была разработана программа с продлением до 2025 года, предусматривающая включение социально значимых объектов», — приводятся слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Ранее зампредседателя Совета министров Крыма Ирина Кивико прокомментировала сообщения о разработке Минэкономразвития законопроекта об особом правовом режиме на полуострове, который позволит инвесторам сохранить анонимность.

«Новый Севастополь» также передавал, что заксобрание Севастополя одобрило законопроект о программе развития торговли.