Правительство утвердило продление целевой программы развития Крыма

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Правительство России продлило федеральную целевую программу (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года.
Правительство утвердило продление целевой программы развития Крыма
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт ТАСС, сообщили в Минэкономразвития.

«По поручению президента (России Владимира Путина. — RT) была разработана программа с продлением до 2025 года, предусматривающая включение социально значимых объектов», — приводятся слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Ранее зампредседателя Совета министров Крыма Ирина Кивико прокомментировала сообщения о разработке Минэкономразвития законопроекта об особом правовом режиме на полуострове, который позволит инвесторам сохранить анонимность.

«Новый Севастополь» также передавал, что заксобрание Севастополя одобрило законопроект о программе развития торговли.

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