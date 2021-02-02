Заксобрание Севастополя одобрило законопроект о программе развития торговли

Короткая ссылка
Депутаты законодательного собрания Севастополя приняли в первом чтении законопроект о порядке разработки региональной программы развития торговли. Автором законопроекта выступила вице-спикер Татьяна Лобач.
Заксобрание Севастополя одобрило законопроект о программе развития торговли
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Программа развития торговли представляет собой документ, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, направленных на содействие развитию торговли на территории города федерального значения Севастополя», — указано в проекте закона.

Лобач отметила, что для разработки программы предполагается привлечь широкий круг лиц, что позволит максимально учесть интересы граждан.

Срок внесения поправок перед рассмотрением законопроекта во втором чтении определён до 5 февраля.

Ранее экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Nation News оценил влияние пандемии на потребительские привычки россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить