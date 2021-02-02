Заксобрание Севастополя одобрило законопроект о программе развития торговли
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«Программа развития торговли представляет собой документ, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, направленных на содействие развитию торговли на территории города федерального значения Севастополя», — указано в проекте закона.
Лобач отметила, что для разработки программы предполагается привлечь широкий круг лиц, что позволит максимально учесть интересы граждан.
Срок внесения поправок перед рассмотрением законопроекта во втором чтении определён до 5 февраля.
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