Заксобрание Севастополя одобрило законопроект о программе развития торговли

Депутаты законодательного собрания Севастополя приняли в первом чтении законопроект о порядке разработки региональной программы развития торговли. Автором законопроекта выступила вице-спикер Татьяна Лобач.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Программа развития торговли представляет собой документ, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, направленных на содействие развитию торговли на территории города федерального значения Севастополя», — указано в проекте закона.

Лобач отметила, что для разработки программы предполагается привлечь широкий круг лиц, что позволит максимально учесть интересы граждан.

Срок внесения поправок перед рассмотрением законопроекта во втором чтении определён до 5 февраля.

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