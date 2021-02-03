В Крыму оценили законопроект об особом правовом режиме для инвесторов

Зампредседателя Совета министров Крыма — министр финансов республики Ирина Кивико прокомментировала сообщения о разработке Минэкономразвития законопроекта об особом правовом режиме на полуострове, который позволит инвесторам сохранить анонимность.

Как сообщило РБК, МЭР разработало законопроект, согласно которому в Крыму предлагается ввести особый правовой режим в дополнение к свободной экономической зоне с целью защиты от санкций стран Запада. В частности, инициатива должна позволить сохранить конфиденциальность инвесторов из других регионов России.

«Это была инициатива субъекта, в течение последних полутора лет мы работали с Министерством экономического развития», — цитирует ТАСС Кивико.

Она отметила, что ситуация с санкциями в целом является препятствием для развития.

«Для нас важно, что будет рост капитальных инвестиций в субъект России», — заявила она.

Ранее Киев обратился в украинское бюро Интерпола для поиска самолётов, осуществляющих полёты в Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.