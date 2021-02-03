Украина ввела санкции против двух авиакомпаний за полёты в Россию

Украина ввела санкции в отношении молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA за полёты в Россию, сообщила Служба безопасности страны (СБУ).

«К молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA применены санкции за совершение полётов в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства», — говорится в сообщении.

Совету национальной безопасности и обороны рекомендовано ввести против этих компаний такие ограничения, как прекращение выполнения финансовых и экономических обязательств, полная остановка транзита ресурсов, полётов и перевозок по украинской территории, блокирование активов.

В январе в Верховной раде заявили о введении санкций против 13 российских компаний в сфере авиации.

Как сообщалось, Киев обратился в украинское бюро Интерпола для поиска самолётов, осуществляющих полёты в Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.