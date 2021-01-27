Украина обратилась в Интерпол из-за полётов самолётов в Крым

Киев обратился в украинское бюро Интерпола для поиска самолётов, осуществляющих полёты в Крым, сообщили в пресс-службе созданной Украиной «прокуратуры республики».

«Прокуратура автономии обратилась в украинское бюро Интерпола для поиска самолётов — нарушителей порядка въезда и выезда на оккупированный полуостров», — говорится в сообщении.

Украинское ведомство обратилось в Интерпол для внесения 109 ранее арестованных таких самолётов в базу международного розыска.

В Киеве также сообщили об аресте ещё 81 такого самолёта.

«Прокуратурой автономии установлено около 500 самолётов российских авиакомпаний, наложены аресты на 190 самолётов, которые незаконно осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полётов и законодательство Украины», — добавили в ведомстве.

Ранее в Верховной раде заявили о введении санкций против 13 российских компаний в сфере авиации.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.