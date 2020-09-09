Суд на Украине арестовал 65 российских самолётов

Украинский суд арестовал 65 российских самолётов, летавших в Крым, сообщила пресс-служба созданной Киевом «прокуратуры Автономной Республики Крым» (АРК).

«Наложены аресты на 65 самолётов — нарушителей порядка въезда и выезда с оккупированного полуострова», — говорится в сообщении в Telegram.

Как отмечается, дело было возбуждено по фактам нарушений должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полётов.

В АРК напомнили, что в 2014 году Украина объявила о закрытии воздушного пространства над Крымом и о прекращении функционирования там аэропортов.

Несмотря на это, заявили в ведомстве, установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки, «нарушая международные правила полётов и законодательство Украины».

В декабре АРК завела дело после прибытия в Крым через Крымский мост поезда из Санкт-Петербурга.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.