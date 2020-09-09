Суд на Украине арестовал 65 российских самолётов

Короткая ссылка
Украинский суд арестовал 65 российских самолётов, летавших в Крым, сообщила пресс-служба созданной Киевом «прокуратуры Автономной Республики Крым» (АРК).
Суд на Украине арестовал 65 российских самолётов
  • РИА Новости

«Наложены аресты на 65 самолётов — нарушителей порядка въезда и выезда с оккупированного полуострова», — говорится в сообщении в Telegram.

Как отмечается, дело было возбуждено по фактам нарушений должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полётов.

В АРК напомнили, что в 2014 году Украина объявила о закрытии воздушного пространства над Крымом и о прекращении функционирования там аэропортов.

Несмотря на это, заявили в ведомстве, установлено около 40 российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки, «нарушая международные правила полётов и законодательство Украины».

В декабре АРК завела дело после прибытия в Крым через Крымский мост поезда из Санкт-Петербурга.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить