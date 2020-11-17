Суд на Украине арестовал 44 российских самолёта, летавших в Крым
- РИА Новости
«Наложен арест на 44 самолёта — нарушители, летавшие в оккупированный Крым», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Как уточняется, правоохранительные органы расследуют уголовные дела по факту нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полётов, а также нарушения порядка въезда на территорию Крыма и выезда оттуда.
Отмечается, что с марта 2014 года Киев закрыл воздушное пространство над полуостровом из-за невозможности обеспечивать безопасность полётов и следить за ней при организации воздушного движения.
В ведомстве уточнили, что на данный момент всего 109 российских самолётов, совершавших авиаперевозки в Крым, находятся под арестом.
В сентябре в АРК также сообщали об аресте 65 российских самолётов, летавших в Крым.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.