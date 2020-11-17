Суд на Украине арестовал 44 российских самолёта, летавших в Крым

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Украинский суд арестовал 44 российских самолёта, летавших в Крым, сообщила пресс-служба созданной Киевом «прокуратуры Автономной Республики Крым» (АРК).
Суд на Украине арестовал 44 российских самолёта, летавших в Крым
  • РИА Новости

«Наложен арест на 44 самолёта — нарушители, летавшие в оккупированный Крым», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Как уточняется, правоохранительные органы расследуют уголовные дела по факту нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полётов, а также нарушения порядка въезда на территорию Крыма и выезда оттуда.

Отмечается, что с марта 2014 года Киев закрыл воздушное пространство над полуостровом из-за невозможности обеспечивать безопасность полётов и следить за ней при организации воздушного движения.

В ведомстве уточнили, что на данный момент всего 109 российских самолётов, совершавших авиаперевозки в Крым, находятся под арестом.

В сентябре в АРК также сообщали об аресте 65 российских самолётов, летавших в Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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