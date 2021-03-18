Путин поручил увеличить турпоток в Крым до 10 млн ежегодно к 2025 году

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Ежегодный туристический поток в Крым к 2025 году должен быть увеличен до 10 млн человек, заявил во время телемоста о ходе строительства и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения на полуострове президент России Владимир Путин.
Путин поручил увеличить турпоток в Крым до 10 млн ежегодно к 2025 году
  • РИА Новости

Он напомнил, что в 2020 году Крым посетили 6,9 млн туристов, а годом ранее — 8 млн человек.

«К 2025 году мы должны выйти на цифру в 10 млн туристов в год. При этом каждый человек, каждый гость Крыма и Севастополя вправе рассчитывать на достойный сервис, не уступающий зарубежным альтернативам», — подчеркнул Путин.

По словам главы государства, в регионе должен быть представлен широкий ассортимент доступных и качественных услуг питания, проживания, экскурсионных и культурных программ, обустроенных пляжей и общественных пространств.

В декабре российский вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о планах превратить Крым в ещё одну жемчужину России.

«Крыминформ» передавало, что полуостров за десять месяцев 2020 года принял почти 80 тыс. иностранных туристов.

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