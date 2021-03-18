Путин поручил увеличить турпоток в Крым до 10 млн ежегодно к 2025 году
- РИА Новости
Он напомнил, что в 2020 году Крым посетили 6,9 млн туристов, а годом ранее — 8 млн человек.
«К 2025 году мы должны выйти на цифру в 10 млн туристов в год. При этом каждый человек, каждый гость Крыма и Севастополя вправе рассчитывать на достойный сервис, не уступающий зарубежным альтернативам», — подчеркнул Путин.
По словам главы государства, в регионе должен быть представлен широкий ассортимент доступных и качественных услуг питания, проживания, экскурсионных и культурных программ, обустроенных пляжей и общественных пространств.
В декабре российский вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о планах превратить Крым в ещё одну жемчужину России.
«Крыминформ» передавало, что полуостров за десять месяцев 2020 года принял почти 80 тыс. иностранных туристов.