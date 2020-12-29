Хуснуллин рассказал о планах сделать Крым жемчужиной России

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе прямого эфира в Instagram рассказал о планах превратить Крым в ещё одну жемчужину России.

«Мне самому вообще Крым и Севастополь очень нравятся, я этим занимаюсь с удовольствием и надеюсь, что мы сделаем из Крыма очередную жемчужину нашей страны, хотя вопросов накопившихся там очень много», — цитирует его РИА Новости.

Ранее «Крыминформ» передавало, что полуостров за десять месяцев 2020 года принял почти 80 тыс. иностранных туристов.

При этом лидерами по числу принятых туристов в курортный сезон 2020 года стали Ялта, Алушта, Евпатория, Судак, Феодосия и Саки.