Крым принял почти 80 тысяч иностранных туристов с начала года
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Об этом сообщает «Крыминформ».
По словам Черняка, гости приезжали из 118 стран.
Как добавил Черняк, большинство иностранцев, приезжающих в Крым, — это представители стран СНГ, но также отмечены такие страны, как Австралия, Малайзия, Коста-Рика, Новая Зеландия, США и ведущие страны Европы.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туристической отрасли.