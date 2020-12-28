Крым принял почти 80 тысяч иностранных туристов с начала года

Крым принял почти 80 тыс. иностранных туристов за десять месяцев 2020 года, заявил председатель комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Об этом сообщает «Крыминформ».

По словам Черняка, гости приезжали из 118 стран.

Как добавил Черняк, большинство иностранцев, приезжающих в Крым, — это представители стран СНГ, но также отмечены такие страны, как Австралия, Малайзия, Коста-Рика, Новая Зеландия, США и ведущие страны Европы.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туристической отрасли.